Tiwag hält an Pumpspeicher-Projekt im Platzertal fest

Die Tiwag halte sehr wohl an den Plänen zum Pumpspeicherkraftwerk Kaunertal II mit Speicher im Platzertal (Gemeindegebiet Pfunds und Tösens) fest. Die Einspeisleistung liege bei etwas mehr als 600 Gigawattstunden pro Jahr. „Diese Strommenge (entspricht dem Bedarf von fast 200.000 Haushalten; Anm.) brauchen wir dringend für die Energiewende“, zeigte Tiwag-Vorstand Johann Herdina am Mittwoch auf. „Wenn Strom aus Solarenergie und Windkraft in unregelmäßigen Mengen verstärkt ins Netz kommt, braucht es einen Ausgleich mit diesem Pumpspeicherkraftwerk“, erläuterte Herdina. Trotz Vorleistungen in Höhe von 80 Mio. Euro sieht er den Spatenstich zum Kraftwerksbau „eher nicht mehr in diesem Jahrzehnt“. Der Grund liege in der „extrem aufwändigen Genehmigung“ inklusive eines so genannten Widerstreitverfahrens um die Überleitungsrechte von Wasser aus dem Ötztal.