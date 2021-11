Wogen glätten bei Pflege-Gipfel: Debattiert wurde laut ARGE genug

Die Gewerkschaften gingen mit ihren Pflege-Forderungen kürzlich bereits in Innsbruck auf die Straße.

Innsbruck – Gleich vier Gewerkschaften samt ÖGB-Tirol-Vorsitzendem Philip Wohlgemuth nahmen gestern auf Einladung von Gesundheitslandesrätin Annette Leja (VP) im Landhaus an einem runden Tisch in Sachen Pflege Platz. Sozusagen eine Art Mini-Gipfel. Einer, der die mittlerweile verhärtete Fronten aufbrechen sollte. Die Gewerkschaft zeiht die Politik nämlich der Untätigkeit. Weil es in der Pflege – trotz offenkundigen Personal-Notstands und auf dem Tisch liegender Forderungspakete (ÖGB und Arbeiterkammer) – noch immer keine konkreten und nachhaltigen Lösungsinitiativen gebe, die TT berichtete.