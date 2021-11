Herbe Niederlage vor Kongresswahl: Alarm bei den Demokraten

Washington – Die US-Demokraten haben am Dienstag bei den Gouverneurswahlen in Virginia und New Jersey ein Debakel erlebt. Der politische Stimmungstest gilt als möglicher Vorbote für ein noch größeres Debakel bei der Kongresswahl 2022.

In New Jersey blieb das Rennen zunächst „too close to call“. Am Mittwochabend MEZ lag der republikanische Herausforderer hauchdünn vor dem demokratischen Amtsinhaber. Auch das galt als Erfolg für die Republikaner: Biden hatte in New Jersey noch mit 16 Prozentpunkten Vorsprung gewonnen.