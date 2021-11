Zwei Tote bei Zusammenstößen zwischen Indigenen und Soldaten in Chile

Sicherheitskräfte wollen die aufgebrachten Demonstranten davon abhalten, in ein Krankenhaus zu kommen.

Santiago de Chile – Bei Zusammenstößen zwischen Sicherheitskräften und indigenen Demonstranten sind im Süden von Chile zwei Menschen ums Leben gekommen. Drei weitere Menschen seien bei den Auseinandersetzungen nahe der Stadt Tirúa in der Region Biobío verletzt worden, sagte Innenminister Rodrigo Delgado am Mittwoch. Patrouillen der Polizei und der Streitkräfte seien an Straßensperren unter Beschuss geraten. Die Beamten hätten daraufhin das Feuer erwidert, sagte Delgado.