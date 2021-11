Will Smith erinnert sich in „Will" an gewalttätigen Vater

Hollywood-Star Will Smith hat ein Buch geschrieben. Die Autobiografie "Will" erscheint am 9. November.

Los Angeles – Hollywood-Star Will Smith (53) hat nach eigenen Worten als Kind unter seinem aggressiven Vater gelitten. "Mein Vater war gewalttätig, aber er war auch bei jedem Spiel, jeder Aufführung und jedem Konzert dabei", schreibt der Schauspieler in seiner Autobiografie "Will", die am 9. November erscheint. Ein Auszug daraus wurde vorab im US-Magazin People veröffentlicht. "Er war Alkoholiker, aber er war bei jeder Premiere von jedem meiner Filme nüchtern", schreibt Smith weiter.

"Er hörte sich jede Platte an. Er besuchte jedes Studio. Derselbe intensive Perfektionismus, der seine Familie in Angst und Schrecken versetzte, brachte jede Nacht meines Lebens Essen auf den Tisch", lautet eine weitere - beide Seiten betrachtende - Schilderung des Schauspielers. In dem Buchauszug beschreibt Smith auch ein besonders prägendes Ereignis aus seiner Kindheit: Als er neun Jahre alt war, habe der Vater seine Mutter so stark gegen den Kopf geschlagen, dass sie Blut gespuckt habe. "Dieser Moment in diesem Schlafzimmer hat wahrscheinlich mehr als jeder andere Moment in meinem Leben definiert, wer ich bin." Seine Eltern trennten sich demnach einige Jahre später und ließen sich im Jahr 2000 scheiden.