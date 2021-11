Grabowski holte bei Kurzbahn-EM in Kasan Bronze über 200 m Rücken

Kasan - Lena Grabowski hat bei der Kurzbahn-Europameisterschaft der Schwimmer in Kasan Bronze über die 200 m Rücken gewonnen. Die Burgenländerin schlug am Donnerstag mit einer Zeit von 2:04,74 Minuten an. Nach fast zehnjähriger Pause haben Österreichs Schwimmer auf Kurzbahn-EM-Ebene damit wieder einen Podestplatz geholt. Zuletzt hatte Markus Rogan im Dezember 20211 mit Silber über 200 m Lagen in Szczecin zugeschlagen.