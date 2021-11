Helene Fischer „wahnsinnig enttäuscht" über Bekanntgabe ihrer Schwangerschaft

Berlin – Helene Fischer ist nach eigenen Worten „wahnsinnig enttäuscht", dass ihre Schwangerschaft vorzeitig öffentlich wurde. „Wir haben es lange bewusst zurückgehalten und es zuerst nur im aller-, allerengsten Kreis geteilt – in den Familien", erzählte der Schlagerstar in einem Interview mit der Zeit. „Als ich dann meine Produktion für das ZDF aufgezeichnet habe, war ich schon relativ weit und musste ein paar wenige Menschen einweihen." Jemand müsse es dann „verraten haben".

Wer es war, könne sie sich nicht vorstellen, sagte die 37-Jährige. „Da muss es irgendjemanden geben in unserem Umfeld, der plaudert", stellte Fischer fest. „Wir hatten dasselbe Spiel bei der Trennung von mir und Florian. Auch da wollten wir eigentlich gerne noch warten, bis wir damit an die Öffentlichkeit gehen, auch hier hat man uns verraten", erzählte die Sängerin. Fischer und ihr Musiker-Kollege Florian Silbereisen hatten sich 2018 nach zehnjähriger Beziehung getrennt.

Die Trennung von Fischer war damals kurz vor der Ausstrahlung der Weihnachts-Show der Sängerin bekannt geworden. „Man hätte den Eindruck gewinnen können, dass alles inszeniert ist und wir es genauso wollten", sagte Fischer nun. Es sei jedoch vollkommen anders gewesen: „Es ist genau das eingetreten, was wir eben nicht wollten, unsere intimste Gefühlswelt mit der Öffentlichkeit teilen zu müssen. Das war keine schöne Zeit."

Sie werde zwar nicht Tag und Nacht von Paparazzi verfolgt, so Fischer: „Meistens ist es so, dass Paparazzi einen Wink bekommen und meinen Lebensgefährten und mich dann entweder vor dem Haus oder unterwegs erwischen." Sie fühle sich teilweise „wie in einem Käfig gefangen".