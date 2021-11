Arbeiten für „Sicherheitsnetz" der Luegbrücke auf A13 starten

Innsbruck – Die Luegbrücke auf der Brennerautobahn (A13) bekommt nun ein "Sicherheitsnetz". Die Arbeiten starten am 8. November und sollen bis Ende 2022 abgeschlossen sein, teilte der Autobahnbetreiber Asfinag am Donnerstag mit. Der Verkehr muss deswegen zum Teil - vorwiegend in der Nacht - einspurig geführt werden. Um die Zukunft der Luegbrücke gibt es seit geraumer Zeit eine Auseinandersetzung zwischen der Wipptaler Bevölkerung, der Tiroler Politik und der Asfinag.