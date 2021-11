Blackout-Übung "ENERGIE 21" geht am 12. November über die Bühne

Innsbruck – Am 12. November findet die Blackout-Übung "ENERGIE 21" statt, an dem mehrere Bundesländer und etwa auch das Innen- sowie das Verteidigungsministerium beteiligt sein werden. Der Übung geht die Annahme voraus, dass eine extreme Kälteperiode in Europa zu einem erhöhten Stromverbrauch und zu Einschränkungen in der Stromerzeugung führt und eine "Strom-Mangellage" die Folge ist. Initiiert wurde die Übung von Tirols LH Günther Platter (ÖVP), derzeit Vorsitzender der LH-Konferenz.