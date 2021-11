Axamer Bürgermeister Abenthung verkündet seinen Rücktritt

Axams – Damit hat wohl niemand gerechnet: Christian Abenthung legt sein Amt als Bürgermeister von Axams zurück. Am Mittwochabend informierte er seine Mitarbeiter im Gemeindeamt per E-Mail über diesen Schritt und dankte ihnen für ihre Loyalität und Freundschaft. Die Nachricht verbreitete sich daraufhin in Axams wie ein Lauffeuer.