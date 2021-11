Grüne wollen in Telfs den zweiten Platz im Gemeinderat

Auf Platz zwei der grünen Liste tritt ein bereits bekanntes Gesicht mit neuem Nachnamen an: Theresa Schromm (ehemals Braun) ist aus der Babypause zurück. Gert Windisch, der bereits in der letzten Periode im Bauausschuss und Gemeinderat aktiv war, möchte sich besonders für Bodenschutz und die Erhaltung von Naherholungsgebieten einsetzen. Auf Platz vier und fünf folgen Julia Waldhart und Klaus Waldeck, die in den letzten drei Jahren schon in Gemeinderatsausschüssen mitgewirkt haben. Mit Anna Wieser komplettiert ein neuer Name die ersten sechs.