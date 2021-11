Vorbehaltsflächen sind für Innsbrucks BM Willi „wieder im Spiel“

Innsbruck – In Sachen Aktionismus sind Innsbrucks Grüne selten um eine Idee verlegen. Nach der an dieser Stelle bereits mehrfach durchgekauten Budgettorte holte man gestern ein Tipp-Kick-Spielfeld aus dem Keller. Und veranschaulichte damit, dass wenige Grundbesitzer vielen Menschen mit Wohnbedarf gegenüberstehen. Dass es überhaupt zum Pressetermin kam, lag an der Steilvorlage des ÖAAB-Flügels in der Innsbrucker ÖVP. Der hatte, wie berichtet, die Vorbehaltsflächen wieder ins Spiel gebracht. Ein Ball, den Bürgermeister Georg Willi natürlich liebend gerne aufnahm.