"Eternals" kommt in die Kinos: Neue Heldinnen und länger bekannte Stars

Auch SuperheldInnen haben Gefühle. Sersi (Gemma Chan) und Ikaris (Richard Madden) schauen einander tief in die Augen.

Innsbruck – Regisseurin Chloé Zhao kommt mit „Eternals“ im Marvel Cinematic Universe an. Vergangenes Jahr hat sie mit ihrem dritten Film „Nomadland“ noch den Goldenen Löwen von Venedig gewonnen, eine kleine Produktion und ein ruhiges Meisterwerk mit Frances McDormand in der Hauptrolle.

Zhaos großer Disney-Marvel-Blockbuster war da aber bereits in den Startlöchern. Pandemiebedingt kommt er nun nach einem gänzlich Marvel-freien Jahr 2020 mit einiger Verspätung ins Kino.

„Eternals“ läutet den Start in eine neue Phase des kommerziell endlos angelegten Superhelden-Reigens ein. Das alte Avengers-Team, die Guardians of the Galaxy und die olympischen Götter halten sich diesmal bedeckt. Stattdessen wird mit den außerirdischen unsterblichen Eternals komplett neues Helden- und Heldinnen-Personal eingeführt.