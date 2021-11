lech.tember trotzt Virus mit Humor

Elmen – „So ein Theater...“ heißt es in Kürze im Gemeindesaal in Elmen. Der Verein lech.tember trotzt der angespannten Corona-Lage mit unterhaltsamen Theaterabenden, denn Lachen ist bekanntlich die beste Medizin.

Was alles passieren kann, wenn man nicht auf den eigenen Verstand hört oder wie eine resolute Reinigungskraft eine frustrierte Frau von einer irreparablen Dummheit abbringt – das alles können die Zuseher in zwei Einaktern live miterleben. Neben Obmann Heiner Ginther spielen Beate Palfrader, Thomas Außerhofer, Werner Ginther, Heidi Zangerl und Petra Walch. Premiere ist am Freitag, 5. November. Weitere Spieltermine: 12., 13., 19. und 20. November jeweils um 20 Uhr. Karten gibt’s täglich ab 14 Uhr unter 0676/88 601 324. Eintritt: 10 €. (fasi)