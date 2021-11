Online-Chats sollen Kindern mit psychisch kranken Eltern helfen

Wien – Mit Online-Chats möchte das Projekt #visible Kinder psychisch Erkrankter beraten und sichtbar machen. 600.000 Euro erhält die Kooperation einiger Hilfsorganisationen im Halbjahr dafür aus dem Corona-Fonds des Sozialministeriums. „Das ist ein gesellschaftliches Thema", stellte Projektleiterin Birgit Blochberger bei einer Pressekonferenz am Freitagmorgen in Wien fest. Jedes sechste Kind sei von dieser Thematik betroffen, die Pandemie habe die Situation verschärft.

Mehr als 275.000 österreichische Kinder und Jugendliche bis 19 Jahre haben einen Elternteil mit einer psychischen Erkrankung wie Schizophrenie oder Depression. „Die Kinder werden häufig nicht thematisiert", so Blochberger, es handle sich immer noch um ein Tabuthema. Um das zu ändern, bietet das Projekt niederschwellige Online-Beratungen via Chat und E-Mail an. Kinder und Jugendliche können dabei etwa Pädagogen und Sozialarbeitern, die sich schon länger mit dem Thema beschäftigen, Fragen stellen. Dass diese Kinder später selbst psychisch erkranken, soll verhindert werden.