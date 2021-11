Equal Pay Day: Beratung in Sachen Gleichstellung für Unternehmen

Wien – Unternehmen können sich in Sachen Geschlechtergleichstellung auch beraten lassen. Über das vom Europäischen Sozialfonds (ESF) und dem Arbeitsministerium geförderte Projekt „100 Prozent – Gleichstellung zahlt sich aus" können die Betriebe kostenfrei Beratung in Anspruch nehmen – Hauptzielgruppe sind KMU, schilderte Projektleiterin Elisa Aichinger bei einer Pressekonferenz am Freitag in Wien.

Zunächst erfolgt dabei eine Standortbestimmung, wo die Unternehmen in Sachen Gleichstellung stehen – sowohl quantitativ etwa bei der Einkommenstruktur oder der Verteilung des Personals in einzelnen Bereichen als auch qualitativ durch Interviews mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bzw. Führungspersonal. Anschließend wird festgelegt, woran gearbeitet werden sollte – etwa an der Einkommenstruktur oder/und an den Karrieremöglichkeiten von Frauen. Angeboten wird außerdem Laufbahnberatung durch Coachings sowie zur Sicherung der Nachhaltigkeit ein Reflexionsprozess, der zum Beispiel in die Formulierung einer Gleichstellungsstrategie fließen kann.