Ortschef attackiert: Erneut Aufregung um Asylzentrum im Burgenland

Klingenbach – Der Bürgermeister von Klingenbach, Richard Frank (SPÖ), ist am Donnerstag von einem Asylwerber aus der dortigen Unterkunft attackiert worden. Nach einer verbalen Auseinandersetzung sei der alkoholisierte Mann auf den Ortschef losgegangen und habe sein Auto mit einer Krücke beschädigt, berichtete die burgenländische Polizei am Freitag. Die SPÖ Burgenland forderte daraufhin eine Reaktion von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) bzw. eine Schließung des Quartiers.

SPÖ-Landesgeschäftsführer Roland Fürst nahm den Vorfall zum Anlass für Kritik an Nehammer. „Seit fast einem Jahr schlagen wir Alarm und fordern Innenminister Nehammer zum Handeln auf, aber passiert ist nichts", betonte er. Nehammer solle „endlich reagieren" und das Burgenland in der Flüchtlingssituation unterstützen. Frank äußerte ebenfalls Kritik und forderte die Schließung der Unterkunft. „Wenn Innenminister Nehammer nicht die Sicherheit der Bevölkerung gewährleisten kann, muss das Asylzentrum in Klingenbach geschlossen werden." (APA)