Tanzen für gleichgeschlechtliche Paare – demnächst auch in Österreich

Innsbruck – Frau tanzt mit Frau, Mann mit Mann – in England sind gleichgeschlechtliche Paare („Equality-TänzerInnen“) bereits gleichgestellt. Abgesehen von den eigenen Turnieren („Equality-Turniere“) dürfen sie inzwischen an den herkömmlichen wie etwa beim Blackpool Festival (das Wimbledon des Tanzsports) teilnehmen. Österreich zieht nun nach, als ein Vorreiter im deutschsprachigen Raum. Der nationale Tanzsportverband fasste kürzlich den Beschluss, eine entsprechende Umsetzung anzugehen.

„Dabei gilt es beispielsweise auch, die Kleiderordnung anzupassen“, erklärt Lukas Steinegger, Präsident des Tiroler Turniertanzklub Goldweiß Innsbruck. Das neue Regelwerk steht vor der Ausarbeitung. Die österreichischen Meisterschaften in den Standardtänzen am Samstag in Wattens bleiben aber noch gemischtgeschlechtlichen Paaren vorbehalten, eine Regelanpassung vor 2023 ist zeitlich kaum realistisch.