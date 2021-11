Platter vor Bund-Länder-Treffen: „Der Fleckerlteppich muss weg“

Leogang, Wien – Die Konferenz der Tourismusreferenten der Bundesländer ist am Freitag in Leogang (Pinzgau) mit einer klaren Ansage an die Branche und die Urlaubsgäste zu Ende gegangen: "Es wird eine Wintersaison geben", betonten die ÖVP-Landeshauptleute von Salzburg und Tirol, Wilfried Haslauer und Günther Platter, nach dem Treffen. Es werde angesichts steigender Infektionszahlen Einschränkungen geben, nicht aber für den Tourismus alleine. Einen Lockdown halten beide für unwahrscheinlich.