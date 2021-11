Auffahrunfall in Strass: Lenker schob Vordermann in Gegenverkehr

Strass im Zillertal – Ein spektakulärer Auffahrunfall ist am Freitag im Zillertal vergleichsweise glimpflich verlaufen. Nur einer von mehreren beteiligten Lenkern wurde verletzt.

Um 12.15 Uhr lenkte laut Polizei ein Österreicher seinen Pkw auf der Zillertalstraße in Strass und bog in die Tiroler Straße ein. Dort fuhr er in Richtung Schwaz. Dabei übersah der 31-Jährige offenbar den Verkehr vor ihm und fuhr ungebremst auf den vor ihm fahrenden Pkw eines Österreichers (45) auf. Die Wucht schob diesen Pkw mehrere Meter nach vorne und auf die Gegenfahrbahn. Trotz Ausweichversuchs kollidierte dort ein entgegenkommender Pkw, gelenkt von einem 60-jährigen Österreicher, mit dem Fahrzeug.