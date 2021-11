Tiroler Industrie floriert, aber viele Unsicherheiten

Innsbruck – Tirols Industriebetriebe bleiben grundsätzlich gut gelaunt. Laut dem Geschäftsklimaindex der Industriellenvereinigung (IV) berichten 88 % der befragten Tiroler Unternehmen von einem guten Auftragsbestand – das ist der zweithöchste Wert der vergangenen zehn Jahre. Die Auslandsaufträge bezeichnen 85 % der befragten Unternehmen als „gut“, 15 % als durchschnittlich. Ein Drittel der Unternehmen erwartet in den nächsten drei Monaten eine steigende Produktion, zwei Drittel der Betriebe gehen von einer gleichbleibenden Lage aus. In der Industrie herrsche nahezu wieder Vollbeschäftigung, so die IV.