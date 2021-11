Porträts für die Olympischen Winterspiele 2022 wurden im Pillerseetal gedreht

Manuel Feller bei den Dreharbeiten in Fieberbrunn.

Fieberbrunn – Vom 4. bis 20. Februar gehen in Peking die Olympischen Winterspiele 2022 über die Bühne. Fernsehbilder wird es in dieser Zeit nicht nur aus China geben, im Rahmen der TV-Übertragungen flimmern auch Eindrücke aus dem Pillerseetal über die Bildschirme. Die ORF-Olympia-Porträts von Manuel Feller, Felix Leitner und Dunja Zdouc wurden in der Region gedreht. U. a. auch bei Eurosport ausgestrahlt, sind sie damit beste Werbung für das Pillerseetal.