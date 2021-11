2 G wird ab Montag die Regel: „Geimpft, genesen ist alternativlos“

Bundeskanzler Alexander Schallenberg versammelte gestern erneut die Landeshauptleute in Wien. Es wird bundesweit verschärft.

Innsbruck, Wien – Der November hat Österreich 2020 wieder eingeholt: Mit 9388 Neuinfektionen in 24 Stunden wurde Freitag ein neuer Rekordwert für heuer erreicht. Binnen einer Woche gab es 100 Intensivpatienten mehr, derzeit sind es 356 Erkrankte, davon 29 (16 Prozent) in Tirol. Gestern Abend einigten sich Bund und Länder, den vor zwei Wochen vereinbarten 5-Stufen-Plan wieder einzustampfen bzw. die Stufen zwei, drei und vier zusammenzuziehen. In den vergangenen Tagen haben nämlich fast alle Bundesländer mit Ausnahme des Burgenlands regionale Verschärfungen vorgenommen.