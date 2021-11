Wegen Corona Angst um Familienurlaub: Unter Zwölfjährige als Problemfall

In den Bezirken Landeck und Reutte haben die Ausreisekontrollen begonnen.

Leogang, Wien – Sollte Österreich in den nächsten Tagen von Deutschland als Risikogebiet eingestuft werden, dann würde es für Ungeimpfte und damit auch für Kinder ungemütlich. Sie müssten bei der Rückreise in Quarantäne. Nach fünf Tagen könnten sich die Kinder freitesten, Ungeimpfte müssten gar bis zu zehn Tage in Quarantäne verbringen. Trotz Freitestmöglichkeit wird wohl kaum eine Familie riskieren, dass sie nach der Rückreise nach Deutschland ihr Kind absondern muss.