Neue Plattform „geoHub“: Die Stadt Innsbruck auf Punkt und Komma

„Es liegt an jedem selbst, sich durchzuklicken“, lud auch der Innsbrucker Statistikreferent Mathias Behmann zur Entdeckungsreise ein. Insgesamt 14 Themenfelder wurden aufgearbeitet. So kann man nachschauen, wie die Wanderungsbilanz in die Umlandgemeinden ist, oder erfahren, dass die Fläche von Innsbruck fast gleich groß ist wie jene von Paris. Nur dass die Tiroler Landeshauptstadt lediglich zu 30 Prozent besiedelbar ist. Viele Daten, die sonst schwer zugänglich sind, sind so leicht zu fassen. Zusätzlich sind auf der Plattform Apps wie die Friedhofsapp oder die Covid-Quickapp abrufbar. Und es gibt so genannte Story-Maps, mit denen interessante Geschichten über Innsbruck erzählt werden können. Auch hier sei einiges in Vorbereitung.