Tödlicher Unfall in Reutte: Fußgängerin (60) von Auto erfasst

Reutte – Bei einem Unfall auf der Fernpass Bundesstraße (B179) in Reutte ist am Freitagabend eine 60-Jährige ums Leben gekommen. Laut Polizei überquerte sie kurz nach 18 Uhr die Straße, wurde frontal von einem Auto erfasst und auf die Straße geschleudert. Jede Hilfe kam zu spät, sie verstarb noch an Ort und Stelle.