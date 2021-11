Betrunkener schlug und würgte seine Frau in Wien-Ottakring

Wien – Ein Betrunkener hat am späten Freitagabend in Wien-Ottakring seine 38-jährige Frau in der gemeinsamen Wohnung geschlagen und gewürgt, sowie sie dann aus dem Appartement geworfen. Die leicht verletzte Betroffene flüchtete daraufhin in eine nahegelegene Polizeiinspektion. Die Beamten betreuten die Frau, während Kollegen zu der Wohnung im Bereich Sandleitengasse fuhren, wo sie auf den betrunkenen 41-jährigen österreichischen Staatsbürger trafen.