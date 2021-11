Waldbrand im Rax-Gebiet: "Brand aus" wurde gegeben

Hirschwang/Reichenau an der Rax – Nach 13 Einsatztagen ist bei der Bekämpfung der Flammen im Waldgebiet in Hirschwang in der Marktgemeinde Reichenau a.d. Rax (Bezirk Neunkirchen) vorläufig "Brand aus" gegeben worden. Darüber informierten am Samstag Niederösterreichs LHStv. Stephan Pernkopf (ÖVP), Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner und Einsatzleiter Josef Huber. An Ort und Stelle waren in den vergangenen Tagen in Summe fast 9000 Helfer, darunter mehr als 7750 Feuerwehrleute.