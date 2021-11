Mindestens 80 Tote bei Explosion in Treibstofflager in Sierra Leone

Freetown – Bei einer Explosion in einem Treibstofflager in Sierra Leones Hauptstadt Freetown sind nach Angaben des Roten Kreuzes Dutzende Menschen gestorben. 80 Leichen seien in der Nacht auf Samstag am Unglücksort geborgen worden, sagte ein Mitarbeiter des Roten Kreuzes Samstagfrüh. Der Rettungseinsatz dauere an.