Zwei Schwerverletzte nach Staubexplosion in Tischlerei in Uderns

Uderns – Eine Frau und ein Mann sind in Uderns Samstagmittag vermutlich durch eine Staubexplosion in einer Tischlerei schwer verletzt worden. Laut Polizei erlitten die Seniorchefin und ein früherer Mitarbeiter Verbrennungen zweiten Grades im Gesicht. Die genaue Ursache war vorerst noch unklar, die Ermittler konnten den Unfallort aufgrund weiterer Explosionsgefahr noch nicht betreten.

Zuerst müsse der Staub bzw. der Inhalt des Silos – unter anderem Holzspäne – abgepumpt werden, hieß es von Seiten der Exekutive. Die beiden Unfallopfer waren per SMS über eine Störung in einem Silo informiert worden und wollten der Ursache auf den Grund gehen. Beim Betreten der Tischlerei dürfte es dann zu der Explosion gekommen sein. Die Verletzten wurden mit der Rettung zuerst in das Krankenhaus Schwaz und dann in die Klinik nach Innsbruck gebracht. (APA)