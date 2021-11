Tiroler Notschlafstellen öffnen, Sorge um Winter und mögliche Covid-Fälle

Tagsüber in der Teestube, nachts in der Notschlafstelle: Eng ist es überall, was gerade in Corona-Zeiten die Lage für wohnungslose Menschen noch schwieriger macht.

Nachdem es im vorigen Winter viel Wirbel rund um Cluster, die Unterbringung und (Nicht-)Einhaltung von Quarantäne-Auflagen gegeben hat, sind heuer die Sicherheitsauflagen und Corona-Konzepte klar. Das Thema wird sehr ernst genommen. Desinfizieren, Abstände einhalten, so wenige Personen wie möglich in einem Raum. Letzteres sorgt aber auch heuer wieder für Kopfzerbrechen: „In fast allen Einrichtungen gibt es Mehrbettzimmer, die meisten sind Drei- oder Vierbettzimmer. Wenn mehrere Personen in einem Zimmer schlafen müssen, ist die Sache natürlich schwierig“, sagt Michael Hennermann vom Verein für Obdachlose dazu. Die Einrichtungen würden zwar für den Notfall – sprich Quarantäne-Fälle – Zimmer freihalten, diese stehen aber nur begrenzt zur Verfügung bzw. hängt alles auch davon ab, wie viele Menschen generell ein Obdach suchen. Fakt sei, so Hennermann, dass die Corona-Situation für Wohnungslose besonders schwierig ist: „Wohnungslose Menschen können sich nicht in die eigenen vier Wände zurückziehen“, sagt Hennermann.