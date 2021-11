Einigung in fünfter Runde: Metaller-Löhne steigen um 3,55 Prozent

Bei der fünften Verhandlungsrunde – und nach Warnstreiks der Arbeitnehmer – konnte in der Nacht auf Sonntag eine Einigung erzielt werden.

Wien – Die Beschäftigten der Metalltechnischen Industrie bekommen drei Prozent mehr Lohn und Gehalt auf ihren Kollektivvertrag (KV), die IST-Löhne (die Realeinkommen über dem KV) steigen um 3,55 Prozent brutto. Der Mindestlohn legt auf 2.089,87 Euro brutto zu. Bei den Lehrlingen gibt es ein Plus von bis zu 6,74 Prozent, bei den Zulagen von 3,55 Prozent.

„Der starke Druck aus den Betrieben mit den Betriebsversammlungen und Warnstreiks hat auf Arbeitgeberseite für Bewegung gesorgt. Nur so war es möglich, ein sehr, sehr gutes Gesamtpaket inklusive kräftigen Steigerungen bei Schichtzulagen und Lehrlingseinkommen zu schnüren“, sagten die beiden Gewerkschafts-Chefverhandler Rainer Wimmer (PRO-GE) und Karl Dürtscher (GPA) nach elf Stunden Feilschen in der fünften Verhandlungsrunde.

Die Arbeitgeber meinten nach dem Verhandlungsmarathon in Eugendorf (Salzburg), dass das erzielte Ergebnis „für viele Betriebe an der Schmerzgrenze ist“, dies aber auch „eine faire Anerkennung für das schwierige letzte Jahr“ ist. „Die vereinbarten Lohn- und Gehaltserhöhungen bedeuten einen deutlichen Reallohngewinn für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, so Arbeitgeberobmann Christian Knill vom Fachverband der Metalltechnischen Industrie (FMTI).