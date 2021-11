Tipps vom Profi: Das Fotobuch lebt auch von der Geschichte

In 100 Jahren wird es für Historiker schwierig werden, interessante Familiengeschichten nachzuvollziehen: Diese Aussage aus dem Mund des Fotografen Rupert Larl klingt im digitalen Zeitalter seltsam. Sie leuchtet jedoch ein: „Das 21. Jahrhundert ist in Sachen Aufzeichnungen selbstzerstörerisch am Weg. 97 Prozent der aufgenommenen Fotos sind heute Smartphonefotos. Die Leute sterben, die Daten sind weg“ sagt der Axamer.