ÖEHV-Frauen besiegten Norwegen 4:0

Erfolgreicher letzter Test für die ÖEHV-Frauen in Wien.

ien – Österreichs Eishockey-Frauennationalteam fährt mit einem Erfolgserlebnis zum Saisonhöhepunkt. Die ÖEHV-Auswahl gewann am Sonntag in Wien den letzten Test vor der Olympia-Qualifikation gegen Norwegen mit 4:0 (1:0,0:0,3:0). In Füssen geht es nächste Woche gegen Gastgeber und Favorit Deutschland (11.), Dänemark (13.) und Italien (14.) um ein Ticket für Peking 2022.