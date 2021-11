Steuerreform geht in Begutachtung: Abfederung für den CO2-Preis

Wien – Die etwas sperrige Bezeichnung lautet „Preisstabilitätsmechanismus“: Er soll im Rahmen der „ökosozialen“ Steuerreform dafür sorgen, dass Haushalte und Wirtschaft nicht durch steigende Energiepreise und den neuen CO2-Preis gleichzeitig belastet werden. Der Mechanismus soll aber in beide Richtungen wirken: Wenn die Preise für Öl und Gas – anders als zurzeit – sinken, fällt die Steigerung beim CO2-Preis höher aus.

ÖVP und Grüne wollen die Steuerreform Mitte kommenden Jahres in Kraft setzen. Heute gibt Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) den fertigen Entwurf zur Begutachtung frei. Kernpunkte sind der Einstieg in die CO2-Bepreisung und eine Entlastung bei der Lohnsteuer. Der Einstiegspreis beim CO2 beträgt 30 Euro pro Tonne. Er steigt bis 2025 auf 55 Euro. Bei 30 Euro pro Tonne wird der Liter Benzin oder Diesel um knapp zehn Cent teurer. Zum Ausgleich gibt es einen regional gestaffelten „Klimabonus“.

Der CO2-Preis fließt als Klimabonus an die Bevölkerung zurück. Die Höhe dieser Ausgleichszahlung ist regional gestaffelt und hängt von der Erschließung mit öffentlichen Verkehrsmitteln ab. Geplant sind vier Stufen: Nur in Wien sind es 100 Euro, in allen anderen Gemeinden bekommt man 133, 167 oder 200 Euro pro Jahr und Person im ersten Jahr. Für Kinder gibt es die Hälfte des „Regionalen Klimabonus“.