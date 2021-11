Unterschriftensammlung gegen Hotelpläne in Weerberg

Das Familien-Skigebiet Hüttegg in Weerberg: Um 55 Millionen Euro soll hier ein Hotel-Resort mit 220 Betten entstehen.

Weerberg – In die Debatte rund um das umstrittene Hotelprojekt am Hüttegg in Weerberg hat sich auch das Transitforum eingemischt. „Wir verlangen den Erhalt dieses einzigartigen Familien-Erholungsgebietes“, sagt dessen Obmann Fritz Gurgiser. „Wir sind bereit, uns dort konstruktiv mit unserem Wissen und unseren Kontakten für Verbesserungen vor allem im Verkehrsbereich zu engagieren – auch wenn es um Fördermittel für den Lift gehen sollte“, sagt Gurgiser.