2G wird zur Herausforderung für viele Branchen in Tirol

Bei der Zufahrt zur Sceening-Straße bei der Olympiaworld in Innsbruck bildete sich gestern ein Hunderte Meter langer Stau.

Innsbruck – Gastronomie und Hotellerie, Kultur- und Freizeitbereich, körpernahe Dienstleistungen und Pflegeeinrichtungen: In all diesen Bereichen heißt es ab dem heutigen Montag „Zutritt nur noch für Geimpfte und Genesene“. Im gesamten Handel wird das Tragen einer FFP2-Maske Pflicht. Doch wie sehen betroffene Unternehmer in Tirol die Verschärfungen im Kampf gegen Covid-19?