Neue Führungskräfte für das Rote Kreuz in Tirol

Innsbruck, Kufstein – An die 100 Katastrophenhelfer und -innen haben ein intensives Ausbildungsjahr beim Roten Kreuz Tirol hinter sich. Der Tag der Katastrophenhilfe, der am Samstag in Kufstein begangen wurde, bildete den Abschluss der zweistufigen Ausbildung. Gleichzeitig wurden im Rahmen des Festaktes in Kufstein auch neue Führungskräfte ausgemustert.