Älteres Ehepaar am Weerberg tot aufgefunden

Weerberg – Im Fall eines erweiterten Suizids am Weerberg ermittelt derzeit das Tiroler Landeskriminalamt (LKA). Demnach wurde ein älteres Ehepaar am frühen Montagmorgen in einem Haus tot aufgefunden, berichtet die Polizei. Die genauen Tatumstände sind aktuell noch unklar, die Exekutive sprach auf Basis des derzeitige Ermittlungsstandes von einem Tötungsdelikt sowie Selbstmord. Im Lauf des Tages werden weitere Informationen bekanntgegeben, hieß es.