Sheesh, Schattenkanzler, ich liebe das! Anwärter für die Wörter und Sprüche des Jahres

Beim Spruch des Jahres stehen neben „Alles gurgelt" zwei politische Zitate zur Wahl: „Eli, es ist vorbei!" – ein Ausspruch von Matthias Strolz an Tourismus- und Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP), die in der ORF-Sendung „Im Zentrum" Ex-Bundeskanzler Kurz verteidigte – und „Sie fragen sich in diesen Stunden vielleicht: Was ist denn jetzt schon wieder passiert" , das Statement von Bundespräsident Alexander Van der Bellen zur Regierungskrise. Im Vorjahr hatte „Schleich di, du Oaschloch" das Rennen gemacht.

Bei den Kandidaten zum „Unspruch des Jahres" wird aus den Chat-Protokollen zitiert: „Bitte. Kann ich ein Bundesland aufhetzen?" (Sebastian Kurz an Thomas Schmid) und „Wer zahlt schafft an! Ich liebe das!" (Schmid an Kurz). Außerdem hat es eine Aussage von Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) vor dem Ibiza-Ausschuss in die Wahlvorschläge geschafft: „Ich kann für mich ausschließen, dass ich mich erinnern kann, dass das ein Thema war". 2020 war in dieser Kategorie „Wir werden auch in Österreich bald die Situation haben, dass jeder irgendjemanden kennt, der an Corona verstorben ist" zum Gewinner gekürt worden. (APA, TT.com)