92-Jähriger schlug in Niederösterreich mit Axt auf Ehefrau ein

Deutsch-Wagram– Ein 92-Jähriger hat in einem Einfamilienhaus in Deutsch-Wagram (Bezirk Gänserndorf) mit einer Axt auf seine um zehn Jahre jüngere Ehefrau eingeschlagen. Das Oper erlitt Polizeiangaben vom Montag zufolge Schnittwunden am Rücken sowie am rechten Unterarm. Die Frau wurde in das Landesklinikum Korneuburg gebracht, Lebensgefahr bestand nicht. Der Pensionist war zur Attacke, die Samstagfrüh verübt worden war, geständig.