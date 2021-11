Erstes Halbjahr brachte in Österreich wieder deutlich mehr Pakete

Wien – Die Flut an Paketen baut sich weiter auf. Im ersten Halbjahr 2021 wurden im Inland 150 Millionen Pakete zugestellt, das waren um 34 Millionen (30 Prozent) mehr als im Vergleichszeitraum des Vorjahres, zeigt der am Montag veröffentlichte RTR-Post Monitor. "Das ist eine enorme Steigerung, die untermauert, dass sich die Menschen in Österreich daran gewöhnt haben, per Click von zu Hause aus Bestellungen zu tätigen", sagt Klaus Steinmaurer, Fachbereichs-Geschäftsführer der RTR.