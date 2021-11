Rätselhafter Todesfall in Linz beschäftigt die Polizei

Linz – Ein rätselhafter Todesfall beschäftigt die Polizei in Linz: Am Montag wurde in einem Innenhof eine leblose Person gefunden, wegen der unklaren Todesumstände wurde noch am Nachmittag eine Obduktion durchgeführt. Der unterkühlte 51-Jährige dürfte an seinem Erbrochenem erstickt sein. Die Ursache der zahlreichen Hämatome konnte nicht eindeutig geklärt werden, weshalb das Kriminalreferat des Linzer Stadtpolizeikommandos ermittelt, informierte die Polizei am Abend.