Wacker-Torjäger Ronivaldo kam mit blauem Auge davon

Die gute Nachricht: Ronivaldo fasste nur ein Spiel unbedingt plus ein weiteres bedingt auf ein halbes Jahr aus. Heißt, dass der FCW-Torjäger nur im Auswärtsspiel am 20. November in Dornbirn fehlt, beim letzten Spiel 2021 am 26. November bei den Young Violets schon wieder auf Torjagd gehen kann. Dafür ist für Rami Tekir die Herbstsaison beendet. Der 24-Jährige muss für drei Meisterschaftsspiele pausieren, er kann somit erst wieder am 25. Februar 2022 in Lafnitz im Wacker-Dress auflaufen.