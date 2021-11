Grazer FPÖ-Finanzreferent zweigte 500.000 Euro ab

Graz – Nach den Enthüllungen um mögliche Extragagen an Parteichef und Klubobmann der Grazer FPÖ dräuen nun den Blauen in Graz neuerlich Kalamitäten: Wie die Kleine Zeitung am Montag online berichtete und die Landes-FPÖ kurz darauf bestätigte, soll der Ex-Klubdirektor und Finanzreferent der Stadtpartei "mehrere 100.000 Euro aus öffentlichen Fördermitteln für persönliche Zwecke verwendet" haben. Die Rede ist von über 500.000 Euro. Dieser habe vorige Woche Selbstanzeige erstattet und sei aus der Partei ausgetreten.