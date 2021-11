Innsbruck – Ein Radfahrer ist am Dienstagnachmittag im Innsbrucker Stadtteil Pradl von einem Auto erfasst worden. Laut Polizei wollte der 56-jährige Autolenker von der Amthorstraße in die Pembaustraße einbiegen und übersah dabei den 22-jährigen Radler. Nach dem Zusammenstoß kam dieser zu Sturz. Er wurde mit schweren Verletzungen in die Klinik eingeliefert. (TT.com)