Scheibenwischer an 16 Autos abgerissen: Innsbrucker Polizei sucht Zeugen

Innsbruck – In den Innsbrucker Stadtteilen Wilten und Pradl beschädigten am Montagabend Unbekannte mehrere geparkte Fahrzeuge. Der oder die Täter rissen laut Polizei gegen 18.20 Uhr an sieben Autos die Heckscheibenwischer herunter. Die Pkw waren an einem Parkstreifen in Wilten parallel zur Fahrbahn abgestellt.