Die „Nummer-eins-Debatte“ läuft beim Nationalteam wieder

„Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Nummer eins im Land?“, lautet zum wiederholten Male in den vergangenen Jahren eine Frage, die sich im ÖFB-Nationalteam stellt. Denn Euro-Goalie Daniel Bachmann hat schon vor Wochen seinen Stammplatz bei Premier-League-Aufsteiger FC Watford verloren und reiste ohne Spielpraxis ins Teamcamp an. Teamchef Franco Foda stellte bereits bei der Kaderbekanntgabe klar, dass Bachmanns Leistungsnachweis in den vergangenen Partien im ÖFB-Dress gut war und er in Rücksprache mit Tormanntrainer Robert Almer entscheiden werde.