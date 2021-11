Vermeintliche Geiselnahme führte zu Cobra-Einsatz in Kufstein

Kufstein – Eine angebliche Geiselnahme in einer Kufsteiner Wohnung sorgte am Montagabend für einen Einsatz der Sondereinheit Cobra. Gegen 19.30 Uhr ging der Notruf bei der Polizei ein. Sofort fuhren die Spezialkräfte zu dem Gebäude, in dem sich die Geiselnahme laut Anrufer angeblich abspielte.