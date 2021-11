Gibt es noch letzte Sonnenstrahlen für das ÖFB-Nationalteam?

Klagenfurt – Montagvormittag regnete es beim Wörthersee-Stadion in Strömen. Doch rechtzeitig als am frühen Nachmittag die ersten Spieler im Klagenfurter Teamcamp eintrudelten, kämpfte sich die Sonne durch die Wolkendecke. Und die soll laut den Meteorologen auch bis zum Ende des Lehrgangs am kommenden Mittwoch eine Konstante am Kärntner Himmel bleiben.